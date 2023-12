È aperto da oggi il bando per partecipare alla seconda edizione del premio giornalistico Paolo Osiride Ferrero, ideato dalla Cpd, la Consulta per le persone in difficoltà Odv Ets, in collaborazione con il master in giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino, la media partnership dell'agenzia ANSA e la collaborazione con l'associazione Angelo Burzi. L'iniziativa ha il patrocinio della Città di Torino e della Federazione nazionale della stampa italiana, e la richiesta di patrocinio alla Regione Piemonte, al ministero della Cultura e al ministero per le Disabilità.

L'iniziativa si propone di promuovere i temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dell'accessibilità oltre ai sei goal fondamentali che sono contenuti all'interno dell'Agenda della disabilità, il progetto ideato da Cpd e Fondazione Crt e vuole premiare chi, giornalista o attivo nel mondo della comunicazione, si sia particolarmente distinto nel produrre inchieste, redigere articoli, testi, pubblicazioni, servizi o programmi, video, radio e web, dedicati a questi argomenti. La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, coordinata da Fabrizio Vespa e composta da giornalisti locali e nazionali. A questa si affianca il comitato tecnico scientifico, in cui sono presenti personalità provenienti dal campo culturale e sociale.

Nella prima edizione erano arrivate 150 candidature da testate nazionali e la premiazione si era svolta l'8 giugno a Torino, a Palazzo Madama.



