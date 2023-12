Scontro tra due automobili, un morto a Vercelli

Incidente mortale, questa mattina, in corso Papa Giovanni Paolo II a Vercelli. Per cause ancora in corso di aggiornamento, due automobili si sono scontrate violentemente e a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni a bordo di una delle due vetture. Due donne, rimaste coinvolte nell'incidente, hanno riportato ferite di media entità e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Sul posto è intervenuta un'équipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno effettuato i primi rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA