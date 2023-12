Luca Bono, l'illusionista al Teatro Superga il one man show

L'illusionista Luca Bono porta in scena mercoledì 27 dicembre al Teatro Superga il primo one man show, diretto da Arturo Brachetti, in cui ripercorre il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico in una formula originale per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. In scena, un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up.

Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico che invita a non smettere di inseguire i propri sogni.

Al fianco di Luca Bono, Sabrina Iannece, artista e assistente che da anni lavora al suo fianco e che in questo spettacolo è co-protagonista. La regia è di Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quickchange, che di Luca è direttore artistico. In alcuni momenti lo spettacolo si avvale di filmati e proiezioni su grandi schermi attraverso i quali il pubblico, anche più lontano, potrà rendersi conto che davvero "non c'è trucco e non c'è inganno" e che il close up e la prestidigitazione sono tecniche di pura maestria e non consentono di celare trucchi.

La produzione è curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l'illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo, per realizzare soluzioni su misura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA