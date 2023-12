Le imprese dell'alimentare resistono grazie all'export

Le imprese piemontesi del settore alimentare resistono meglio delle altre aziende manifatturiere e hanno performance migliori grazie soprattutto all'export, pari a 8 miliardi di euro, il 15,3% del totale italiano del comparto.

Le esportazioni sono in crescita del 13,3% rispetto al 2021 e oltre la metà viene inviata in Paesi Ue, soprattutto Francia e Germania. Lo ha spiegato Simona Radicci, presidente del gruppo alimentari dell'Unione Industriali di Torino, che ha sottolineato l'importanza delle infrastrutture per le aziende del settore.

In Piemonte le aziende del comparto sono 3.739 e danno lavoro a 38.582 persone: nella sola area del Torinese si contano 1.505 realtà con 12.892 addetti. Negli ultimi dieci anni la quantità di imprese piemontesi e torinesi ha visto una flessione rispettivamente del 12% e dell''8,7%.

Le previsioni delle aziende alimentari per il primo trimestre 2024 sono in linea con quelle del manifatturiero piemontese: registrano, cioè, saldi ottimisti-pessimisti in discesa rispetto alle attese per il quarto trimestre 2023, benché il calo per l'alimentare risulti meno marcato. Il 15,7% prevede un aumento della produzione contro il 20% che si aspetta una diminuzione. Il 12,9% delle aziende pronostica un aumento dell'occupazione a fronte del 10% che si attende una diminuzione (saldo 2,9%). Ancora positivo l'export, con un saldo pari al +1,6%. Il ricorso alla cassa integrazione, aumentato durante il periodo pandemico, è tornato a livelli storicamente bassi (2,9%) e comunque decisamente inferiori alla media piemontese. Il tasso di utilizzo delle risorse resta su livelli assai elevati (73%).

Il 36% degli intervistati ha programmi di investimento di un certo rilievo, percentuale ben superiore alla media del manifatturiero regionale.



