Incendio in un negozio in disuso a Torino, due feriti

Questa mattina un incendio è scoppiato in un negozio in disuso nella zona Nord di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, al pianterreno di un edificio, all'incrocio tra via Sesia e via Monte Rosa. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco. All'interno del negozio erano presenti due persone che sono state trasportate all'ospedale Giovanni Bosco, ma non risultano in pericolo di vita.

Due famiglie, che abitano ai piani superiori, sono state evacuate. Le cause del rogo sono da accertare.



