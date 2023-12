Imprese Piemonte, più sfiducia ma non è recessione

Peggiora il clima di fiducia dell'industria piemontese nelle previsioni per il primo trimestre del 2024, andamento già anticipato dalle analisi dei precedenti trimestri, ma la sostanziale tenuta degli indicatori esclude una svolta recessiva, almeno nel breve termine. Emerge dall'indagine dell'Unione Industriali Torino e di Confindustria Piemonte, che hanno raccolto le valutazioni di circa 1.000 realtà manifatturiere e dei servizi. Più positive le previsioni delle imprese dei servizi rispetto a quella del settore manifatturiero negative per produzione, ordini, export e redditività. Anche a dicembre le indicazioni delle imprese torinesi risultano più favorevoli rispetto a quelle dell'intero campione piemontese. A differenza di quello piemontese, a livello aggregato il saldo sulla produzione rimane ben al di sopra del livello di equilibrio tra attese di aumento e riduzione.

In Piemonte il tasso di utilizzo degli impianti e delle risorse rimane elevato sia nella manifattura sia nei servizi.

Non aumentano i ritardi negli incassi e si presenta stabile il carnet ordini. Rallentano leggermente gli investimenti, trend in atto da inizio anno. Per l'occupazione, il dato aggregato non varia in misura rilevante rispetto a settembre, ma con un peggioramento della manifattura e un rafforzamento dei servizi.

Nell'industria le valutazioni sono negative particolarmente nei comparti tessile-abbigliamento, cartario-grafico, edilizia e manifatture varie (gioielli, giocattoli). Rallentano la metalmeccanica (soprattutto i macchinari) e l'alimentare. In crescita automotive, impiantisti, chimica, gomma-plastica, legno. Nel terziario in tutti i comparti i saldi sono positivi, in particolare Ict, logistica e servizi alla persona. Fa eccezione, come nei mesi scorsi, il comparto del commercio e turismo.

Torna ad ampliarsi la forbice dimensionale. Le imprese con oltre cinquanta dipendenti hanno attese positive; tra le più piccole prevalgono invece previsioni negative.



