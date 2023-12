Brad Staples nel Board di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Brad Staples, ceo di Apco Worldwide, società internazionale di advisory, advocacy e comunicazione corporate con sede in 40 Paesi, tra cui l'Italia, è stato eletto nuovo membro dell'advisory board della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che si è riunito a Roma in questi giorni.

Il Board riunisce dodici personalità, rappresentative di importanti realtà italiane che non operano esclusivamente nel mondo della cultura. Al comitato, costituito su invito della presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, hanno aderito: Bianca Maria Farina (Ania), Maximo Ibarra (Engineering), Francesca di Carrobio (Hermès), Massimiliano Montefusco (Radio Dimensione Suono), Monica Parrella (Presidenza Consiglio dei Ministri), Paolo Gualdani (Angel Capital Management), Leonardo Ceglia Manfredi (Manfredi Hotels), Massimo Lapucci (OGR), Katia De Ros (Confindustria), Stefano Lucchini (Intesa Sanpaolo). L'advisory board ha lo scopo di proporre idee, sinergie e collaborazioni con altri enti, istituzioni e realtà italiane e internazionali con cui dialogare sui temi inerenti all'arte contemporanea e alla sua diffusione tra i giovani. "Ringrazio i membri dell'advisory board per il loro grande contributo di riflessioni e progettualità per la diffusione della conoscenza dell'arte e la formazione di un pubblico ampio, coinvolto e partecipe", ha dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Da 25 anni la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, tra le prime fondazioni private italiane dedicate all'arte contemporanea, si impegna a sostenere i giovani artisti, con particolare attenzione alla committenza e produzione di nuove opere.



