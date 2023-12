Alla Pininfarina la certificazione per la parità di genere

Pininfarina ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere in conformità con gli standard previsti anche dal Pnrr. "Pininfarina, convinta che l'inclusione sia una condizione imprescindibile per uno sviluppo sostenibile del business - spiega la società in una nota - sta da tempo promuovendo al suo interno una cultura che garantisca un luogo di lavoro accogliente e rispettoso di ogni diversità, dove tutte le persone, che da sempre rivestono un ruolo centrale nell'organizzazione, possano godere di diritti e opportunità che permettano loro di sviluppare le loro competenze e di generare valore per loro e per l'azienda".

"La parità di genere è un valore imprescindibile per Pininfarina. La certificazione appena ottenuta testimonia di quanto l'azienda ha fatto nel tempo per creare un ambiente di lavoro sempre più accogliente e rispettoso delle diversità.

Siamo consapevoli che altro ancora resta da fare. Se, da un lato, siamo fortemente impegnati a intraprendere i passi necessari nella giusta direzione, dall'altro, siamo fieri di aver conseguito l'obiettivo della Certificazione poiché esso è significativo di valori condivisi e vissuti quotidianamente da tutti in azienda" commenta l'amministratore delegato Silvio Angori.



