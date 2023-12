Algor Education, Investimento internazionale da 1,4 milioni

Algor Education, startup innovativa che sta rivoluzionando il mondo dell'apprendimento grazie a soluzioni innovative basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, ha completato un'operazione di investimento da 1.400.000 euro in equity, guidata dal fondo inglese Emerge Education con la partecipazione del Club degli Investitori, della holding 40Jemz Ventures e del business angel Gustaf Nordbäck.

Nata e cresciuta nell'Incubatore del Politecnico di Torino I3P, Algor Education ha dato vita a una piattaforma digitale che trasforma i testi in strumenti di apprendimento più visuali, interattivi e stimolanti, con l'obiettivo di supportare studenti, docenti e professionisti nello studio e nel lavoro quotidiano. La soluzione tecnologica di Algor è basata su algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di elaborare e sintetizzare input di diverso tipo - non solo testi ma anche immagini, audio, video - individuandone concetti e informazioni chiave in modo del tutto automatico per poi generare delle mappe concettuali che possono essere modificate, riorganizzate e anche condivise online, favorendo lo studio e il lavoro di gruppo.

L'avventura imprenditoriale di Algor è cominciata nel gennaio 2021. La proposta di un'applicazione che permettesse di trasformare testi in mappe concettuali è valsa all'allora studente e attuale ceo della startup, Mauro Musarra, la vittoria di una challenge organizzata dal Politecnico di Torino e l'accesso a un percorso di pre-incubazione in I3P, intrapreso insieme ad altri cinque co-founder all'epoca under 25.

Grazie ai fondi raccolti con l'operazione di investimento, Algor Education continuerà il suo processo di internazionalizzazione e procederà all'assunzione di nuovi talenti che permettano lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sempre più innovativi e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti a cui la startup si rivolge.



