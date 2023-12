Al Teatro Alfieri Lo schiaccianoci dal 22 al 26 dicembre

Arriva al Teatro Alfieri dal 22 al 26 dicembre Lo Schiaccianoci, lo spettacolo più popolare del mondo. Questa versione firmata da Luciano Cannito e prodotta da Fabrizio Di Fiore Entertainment per Roma City Ballet Company è una delle versioni di maggior successo rappresentate in Italia negli ultimi anni.

Creata per il Teatro Massimo di Palermo e poi ripresa dal Teatro San Carlo di Napoli, questa edizione con 32 interpreti, scene di Italo Grassi, costumi di Giusi Giustino e luci di Alessandro Caso si avvale della partecipazione di artisti ospiti internazionali del calibro delle star Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru, Ksenia Ovsianick, Evelina Godunova che si alternano come guest etoiles nel tour 2023 di Roma City Ballet Company.

Tra gli altri interpreti dello spettacolo, il primo ballerino dell'Opera di Roma Manuel Paruccini, nel ruolo di Drosselmeyer, particolarmente determinante nella versione coreografica di Luciano Cannito. Il misterioso Drosselmeyer, infatti, colpito dalla generosità della piccola Clara, decide di regalarle nella notte di Natale un sogno meraviglioso nel mondo delle favole, facendola guidare dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli che diventano gure animate, principi e principesse di tutte le nazioni. Nei ruoli del Principe Schiaccianoci e della Fata Confetto le stelle internazionali della danza Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru, Ksenia Ovsianick.



