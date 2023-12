'Sottodiciotto', proclamati i vincitori del 24° Film Festival

Proclamati oggi i vincitori della 24/a edizione di 'Sottodiciotto Film Festival & Campus'. Il premio Generazione futura per il miglior lungometraggio internazionale sul tema dell'universo giovanile è stato assegnato ad 'Àma Gloria' di Marie Amachoukeli (Francia 2023).

La giuria ha, inoltre, deciso di attribuire due menzioni speciali, rispettivamente a Bayan Layla, protagonista di Elaha di Milena Aboyan (Germania 2023), e Nehir Tuna, regista di Yurt (Dormitory) (Turchia/Germania/Francia 2023).

Il premio 'Gianni Volpi'- Esordi italiani è stato vinto da 'Una sterminata domenica' di Alain Parroni.

I vincitori del concorso internazionale That'Animato! for Kids e del premio del pubblico di That's Animato!, sezione riservata ai cortometraggi realizzati negli ultimi tre anni dagli studenti delle scuole di animazione di tutto il mondo come film di diploma, sono andati ad 'Aki' di Wanci Hua del California Institute of the Arts (Usa). La giuria ha, inoltre, deciso di attribuire una menzione speciale a: Mr. Fragile di Emilia Karolina Miekisz della Rhode Island School of Design (Usa).

La giuria dei bambini ha attribuito il premio per il miglior cortometraggio del concorso That's Animato! for Kids a: Head in the Clouds di Kaylee Tan del Ringling College of Art and Design (Usa); nel Concorso internazionale That's Animato! for All, a cui partecipavano i cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole di animazione selezionati per il pubblico di ogni età, il premio del pubblico è stato assegnato a 'La notte', di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso del Centro Sperimentale di Cinematografia - Dipartimento di animazione (Italia).

Nella sezione 'Sotto18 Off', riservata ai cortometraggi realizzati autonomamente in ambito extrascolastico dagli under 18, premio a 'Locked' di Leonardo Scaloni e Luca Mancini (Pesaro).

La giuria ha, infine, deciso di attribuire due menzioni speciali a 'Legittima omertà', del Laboratorio Cinematografico Omissis (Cosenza), e 'I miei legami', della Cooperativa Sociale Ceis Arte - Casa Merlani (Bologna),



Riproduzione riservata © Copyright ANSA