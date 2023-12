Inalpi e Civess, progetto comune per i senza fissa dimora

Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo), ha deciso di sostenere la realizzazione dell'ambulatorio mobile, una struttura dedicata alle persone senza fissa dimora, gestita dal Civess (Corpo Italiano Volontari Emergenza Soccorso e Solidarietà), L'associazione opera sul territorio di Torino e provincia ed è impegnata nel supporto alle persone, nelle emergenze sanitarie, climatiche o sociali.

L'ambulatorio mobile porterà assistenza medica di base nelle strade di Torino, dagli angoli della periferia alle piazze del centro, in ogni luogo ove sia necessario un intervento per rispondere a un bisogno delle persone che vivono in strada.

Il nuovo ambulatorio mobile ha ricevuto, presso il Duomo di San Giovanni Battista, la benedizione di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino, alla presenza della presidente della Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità, Elena Apollonio, in rappresentanza del Comune di Torino e del consigliere regionale Silvio Magliano.

Pierantonio Invernizzi e Federica Barbero Invernizzi - in rappresentanza di Inalpi - hanno portato la loro testimonianza per "confermare la volontà dell'azienda cuneese di essere parte concreta e attore attivo nel sostegno al territorio piemontese e a quelle realtà di volontariato che, proprio come nel caso del Civess, sono impegnate per dare una risposta fattiva alle necessità e bisogni delle persone più fragili".

Nel progetto sono coinvolti don Gianluigi Marzo, parroco di Moretta fino a poche settimane fa, e i giovani degli oratori di Moretta, Faule e Polonghera che collaboreranno insieme al Civess, nell'assistenza ai senza tetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA