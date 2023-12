Gelati Pepino, dopo gli 85 anni del Pinguino i 140 dell'azienda

Nel 2024 Gelati Pepino festeggerà i 140 anni di attività. Un altro traguardo storico, per la più antica gelateria del Piemonte e una delle più longeve d'Europa, dopo quello tagliato quest'anno con gli 85 anni del Pinguino, uno dei gelati più iconici, celebrato lanciando l'ultima novità, il Pinguino Granulato, stecco composto da gelato, copertura e granella tutti a base di Nocciola Piemonte Igp.

La Pepino 1884, che nel 2022 ha raggiunto un fatturato di 3,3 milioni di euro, ha 18 dipendenti. La produzione riguarda 100 referenze di gelato. In un anno utilizza circa 30mila chili di frutta e 75mila chili di latte, panna e burro.

In un anno produce circa 2 milioni di pezzi, compresi i sorbetti.



