Coni Winter al Piemonte, davanti a Lombardia e Trentino

Il Piemonte ha vinto la 2/a edizione del Trofeo Coni Winter, manifestazione multidisciplinare dedicata ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni.

Seconda classificata la Lombardia, mentre il Trentino si è piazzato al terzo posto.

La cerimonia di chiusura s è tenuta al 'Pala Gianni Asti' con la partecipazione di centinaia di ragazzi, presenti il presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino, la responsabile Territorio e Promozione del Coni Cecilia d'Angelo, e la vicepresidente Coni Claudia Giordani.

"La vittoria dei nostri atleti ci riempie di orgoglio ma il vero grande successo è vedere il sorriso sul volto di tutti i ragazzi. - afferma Mossino - Tutte le gare, da Torino a Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato sono state esaltanti e piene di grandi emozioni".

Il trofeo Coni Winter 2023 ha coinvolto 800 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia che si sono cimentati in 9 discipline: pattinaggio artistico, curling, hockey, freestyle, snowboard, sci alpino, sci di fondo, biathlon, triathlon, short track.

"Il successo del trofeo testimonia una buona salute per gli sport invernali nella nostra regione, ma vogliamo fare ancora di più. - continua Mossino - . Vedere così tanti giovani innamorati di quello che fanno ci incoraggia a dare il massimo, e il nostro obiettivo sarà quello di dare loro gli strumenti necessari per raggiungere i loro traguardi".

La fiaccola del trofeo Coni Winter è passata dalle mani di Mossino a quelle di Enzo Imbastaro, presidente del Coni Abruzzo, che organizzerà il Trofeo Winter 2024.



