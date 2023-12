Viale, no a donna in vetrina? La sinistra è bacchettona

Una foto in giacca scura, camicia e cravatta fantasia, pantaloncini corti e gambe scoperte languidamente accavallate: Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, interviene così, su Facebook, nella polemica innescata da Ludovica Cioria, vicepresidente (Pd) dell'assemblea cittadina in Sala Rossa, sulla presenza di una modella fasciata come un manichino in una vetrina di un negozio del centro storico. "Mettiamoci anche un maschio", scrive.

"Basta - commenta - con il moralismo bacchettone di sinistra.

Hostess e steward sono professioni serie, che meritano rispetto.

Con che faccia si può essere per la legalizzazione della prostituzione femminile, maschile e trans (sex workers) e poi censurare il semplice affitto della propria figura, femminile o maschile che sia, in un set televisivo o in una vetrina? Ognuno è responsabile delle proprie scelte. Altrimenti vietiamo le sfilate di moda e torniamo alla donna, madre, angelo del focolare della tradizione bolscevica del Partito Comunista pre referendum radicali, che si è tentato di introdurre in Comune con la censura sulla pubblicità, e che fino ad ora ho bloccato".





