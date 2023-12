Telefonata a infermiere-Case Manager salva la vita a paziente

Una telefonata che ha salvato una vita: un infermiere in servizio come Case Manager di un ospedale torinese ha raccolto una chiamata da un paziente sulla linea 'help line' per le emergenze e, individuando rapidamente la gravità della situazione, ha attivato le procedure necessarie.

L'episodio, di alcune settimane fa, ha avuto per cornice il reparto di chirurgia generale e oncologica del Mauriziano e, secondo una nota dell'azienda sanitaria, dimostra l'efficacia di una nuova figura, quella del Case Management, che consiste in un modello di presa in cura personalizzato e e continuativo del paziente complesso che va incontro a chirurgia addominale maggiore.

A rispondere alla chiamata è stato l'infermiere Stefano Gianolio. Il paziente, un uomo di 66 anni da pochi giorni reduce da una colecistectomia, ha descritto la sua situazione, che ha lasciato pensare a una problematica cardiaca, ed è stato invitato a presentarsi subito al pronto soccorso. E' stato quindi sottoposto "con successo" a una coronografia.



