Non una di meno in piazza a Torino 'Lo Stato non ci cura'

Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello a Torino per una manifestazione promossa dal movimento femminista 'Non una di meno'. Davanti all'ex Palazzo della Regione sono stati accesi dei fumogeni mentre alcune attiviste con il viso coperto da passamontagna hanno scritto sulla pavimentazione della piazza una gigantesca frase "Lo Stato non ci cura. Salute transfemmista" e incollato scontrini e bugiardini di medicinali.

E' stato anche srotolato uno striscione "Contro la violenza medica ospedali luoghi di cura non di paura".

"Vogliamo riprenderci questa città - hanno spiegato al megafono - per Giulia Cecchettin e per tutte le altre donne uccise e suicidate. Siamo tante e non staremo in silenzio, e continueremo con le passeggiate arrabbiate, cortei per dire no a omicidi, stupro e violenze. Violenze che non sono casi isolati, ma espressioni di un patriarcato che ci riguarda tutte, fatto, in molti casi, anche di botte in casa e aggressioni in strada".

I manifestanti sono poi partiti con un corteo che attraverserà via Po, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II per concludersi a Porta Nuova.



