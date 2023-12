Bracconaggio, 12 denunciati in Piemonte

Dodici persone sono state denunciate per bracconaggio dai carabinieri forestali in diverse località delle province di Torino, Vercelli e Biella nel corso di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. I cacciatori sono stati individuati mentre si servivano di richiami elettroacustici e abbattevano uccelli per i quali l'attività non è consentita.

I controlli, che hanno anche riguardato aziende faunistico-venatorie nel Biellese e nel Vercellese, sono stati svolti dai carabinieri del nucleo Cites con la collaborazione del comitato contro l'uccellagione Cabs. Sono stati messi sotto sequestro gli apparecchi elettroacustici per il richiamo e l'avifauna abbattuta illegalmente. Nel parco provinciale Tre Denti Freidour, a Cumiana (Torino), una pattuglia dei forestali di Pinerolo ha individuato un cacciatore che, appostato tra alcune rocce, si stava servendo di un'arma pronta all'uso fuori dal fodero e priva degli obbligatori inserti ad alta visibilità.





