Alessandria, Supereroi in missione nei reparti dell'Infantile

Tempo di Natale speciale all'ospedale infantile 'Cesare Arrigo' di Alessandria con i Supereroi acrobatici. Wonder Woman, Spiderman, Iron Man, Aquaman e Hulk, dell'associazione Sea, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati. Maschere e mantelli per la missione particolare, portando un po' di spensieratezza.

"La voglia di vedere i sorrisi nei volti dei bambini non manca mai ed è quella il vero super potere", sottolineano i volontari rimarcando come siano loro a ricevere molto di più di quanto donino.

Nel 2022 si erano letteralmente 'calati' dal tetto con imbraghi e corde; quest'anno, causa lavori in corso all'Ospedaletto, sono entrati direttamente nei reparti. Ma l'emozione per tutti è stata sempre la stessa.



