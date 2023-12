Acceso il videomapping che illumina il Natale torinese

Partiture musicali, paesaggi innevati, note che danzano, l'architettura che sembra destruttirarsi come in un'opera cubista, per 8 minuti di musica, arte e luci. Si è acceso questa sera il videomapping che nel periodo delle feste animerà piazza San Carlo a Torino. Per la prima volta a 360 gradi, sulle facciate storiche della piazza, lo spettacolo 'Città fantastica.

Favole d'inverno' accenderà le serate torinesi ogni giorno dalle 18.30 alle 21.30 fino al 7 gennaio. Su musiche di Vivaldi, Piazzolla e Čaikovskij si alternano immagini astratte e proiezioni di opere d'arte a tema invernale che fanno parte delle collezioni di alcuni musei e istituzioni culturali cittadine. "Con questa inaugurazione - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - chiudiamo oggi il ciclo delle inziative che abbiamo promosso per festeggiare al meglio le festività natalizie, all'insegna del tema della luce. Il videomapping è un vero progetto artistico che regaliamo alla città, convinti che l'arte e la cultura siano un elemento fondamentale per lo sviluppo della città". "Vogliamo far scoprire i tesori culturali della città portandoli anche fuori dai luoghi tradizionali - aggiunge l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia -. Questa piazza diventerà un vero teatro per un viaggio nell'arte e nella cultura che avvolge il nostro Natale".





