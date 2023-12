A Ricaldone un 2024 artistico con le parole di Luigi Tenco

Il Comune di Ricaldone (Alessandria), paese del cantautore Luigi Tenco, augura buon 2024 e accompagna i 12 mesi del nuovo anno con un calendario artistico. E' un'opera fotografica del maestro Fabio Decorato, prima iniziativa di un progetto più vasto che vedrà, nel corso di tutto il 2024, diverse iniziative di approfondimento culturale per lo sviluppo turistico del territorio.

Il calendario è realizzato nella versione a parete per le famiglie ricaldonesi, ma anche da tavolo o scrivania, "per diffondere fuori dai nostri confini - spiegano dall'amministrazione locale - il prezioso paesaggio naturale e antropico del nostro paese. Luoghi dalla bellezza unica per chi vi abita e per chi ricerca posti di poesia e relax". Tenco, nato nella vicina Cassine, visse poi proprio a Ricaldone, tra le colline e i vigneti dell'Acquese. Sulla copertina per il 2024 a parete ci sono le sue parole di 'Lontano Lontano'.



