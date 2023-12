Universiadi 2025, si aggiungono sci alpinismo e ski orienteering

Due nuove discipline opzionali, lo sci alpinismo e lo ski orienteering, e una località di gara in più, Sestriere. Sono le novità annunciate dal Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025.

Inserito come sport riconosciuto dalla Fisu, lo sci alpinismo porterà alle Universiadi torinesi gare di sprint e vertical per donne e uomini e una staffetta mista che si volgeranno a Sestriere, mentre lo ski orienteering farà la sua seconda apparizione ai Giochi Fisu sulle nevi di Pragelato con le gare di sprint femminile e maschile e la staffetta sprint mista.

Sul riconoscimento dello sci alpinismo il direttore dei Giochi invernali Fisu, Milan Augustin, sottolinea che "far parte del programma di Torino 2025 creerà una buona eredità per lo sport universitario".

I Giochi di Torino 2025 "si arricchiscono ulteriormente - afferma il presidente del Comitato organizzatore, Alessandro Sciretti -. La RoadTO2025 continua ad aggiungere tasselli fondamentali".

Anche per l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, "l'allargamento a Sestriere e l'arrivo di due discipline come queste dimostrano che la nostra scommessa era giusta e che il Piemonte era la regione giusta in cui far approdare questo evento".



