Torino: Juric 100 panchine granata, 'sono tanta roba'

Domani con l'Empoli, Ivan Juric taglia il traguardo delle 100 panchine al Torino. "Mi sembra tanta roba di questi tempi, vuol dire che si è lavorato bene: è un motivo d'orgoglio, ma ora penso all'Empoli", commenta il tecnico granata.

"L'Empoli ha vinto con merito a Napoli e Firenze, ha giovani di talento e di gamba - dice Juric sulla partita del sabato sera all'Olimpico Grande Torino - e per vincere servirà il miglior Toro: dobbiamo essere concentrati, quando si pensa che sia facile poi diventa difficile".

Il club granata avrà presto - come è stato annunciato questa mattina - il centro sportivo per le squadre giovanili: "Il 'Robaldo' sarà molto importante, tutti i ragazzi devono allenarsi nello stesso posto e non andare in giro per campi - spiega Juric - e anche al Filadelfia si lavora bene: abbiamo fatto tanti miglioramenti, con altri lavori può diventare ancora meglio".

Infine, resta aperta la partita del rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2024: "Ora bisogna pensare a fare punti e a lavorare, per il resto si vedrà" chiosa l'allenatore del Toro.





