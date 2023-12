Sfruttamento della prostituzione, due arresti a Biella

Due donne sono state arrestate a Biella per sfruttamento della prostituzione e due case di appuntamenti sono state chiuse dalla squadra mobile della Polizia di Stato. L'inchiesta, che ha portato alla denuncia di altre due persone, è stata condotta dalla questura biellese e coordinata dalla procura.

L'arresto riguarda le due donne che gestivano gli appartamenti, due 25enne cinesi, di cui una irregolare in Italia La Polizia di Stato è riuscita ad indentificare anche le donne che si avvicendavano nei due appartamenti, risultate tutte irregolari sul territorio e per tale motivo denunciate.

Le ragazze venivano reclutate tramite l'intermediazione di un uomo, 55 anni, della provincia di Vercelli anche lui denunciato.

Le ulteriori indagini hanno portato alla denuncia di una donna di 52 anni, originaria della Cina, che svolgeva il ruolo di dominus dell'attività. Domiciliata a La Spezia, gestiva in prima persona un'ulteriore casa di prostituzione mascherata da centro massaggi.

Sono stati posto sotto sequestro due immobili e una somma di 10mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA