E' stata del 50% secondo i sindacati di base Usb l'adesione allo sciopero dei mezzi pubblici a Torino. Per Gtt l'adesione è stata del 10,3% sul totale dei dipendenti, del 32% per il solo personale viaggiante. Per bus e tram le ore di protesta sono state tre dalle 9 alle 12, mentre per i mezzi extraurbani lo sciopero è stato dalle 9 alle 13. La metropolitana ha sempre funzionato regolarmente.



