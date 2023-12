Sci: campionessa olimpica Vlhová si allena nel Biellese

All'Oasi Zegna Ski Racing Center è arrivata Petra Vlhová, l'atleta slovacca campionessa olimpica nello slalom speciale a Pechino 2022 e già campionessa del mondo generale e di specialità. Oggi si è allenata al mattino in pista, il soggiorno continuerà anche domani sulle piste di Bielmonte per la preparazione alla prossima tappa di Coppa del Mondo, in programma giovedì 21 dicembre a Courchevel, in Francia.

Nella giornata di sabato è prevista anche una sessione speciale in notturna, dalle 17.30 alle 19, grazie alla qualità della preparazione delle piste e alle caratteristiche tecniche del pendio, idonee in tutte le condizioni e temperature.

Domani mattina, invece, dalle 11.30, la campionessa incontrerà i fan al parterre innevato di Bielmonte, per firmare autografi e scattare fotografie.



