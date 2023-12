Rapina una donna di notte, inseguito da un passante e arrestato

In bicicletta, alle 2 di notte, stava rientrando dal lavoro in un bar del centro di Alessandria, quando in piazza Marconi, all'incrocio con via Jacopo dal Verme, una donna è stata avvicinata da un ragazzo che, barcollando, probabilmente perché ubriaco, le ha chiesto insistentemente una sigaretta. Al rifiuto della donna, l'ha rincorsa, colpita con un pugno sulla spalla. La ragazza è caduta cade e l'aggressore ha cercato di strapparle la borsetta strattonandola con forza.

Inseguito da un passante, l'aggressore ha lanciato il bottino, cercando di nascondersi dietro alle sedie accatastate vicino a un bar in corso Roma. Sono intervenuti i carabinieri che l'hanno bloccato il rapinatore. Convalidato l'arresto, è stata disposta l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Il 29enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA