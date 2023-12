Presidio +Europa a Torino per 'la democrazia sotto attacco'

Tre comunità, quella iraniana, quella ucraina e quella israeliana, unite nella stessa piazza a Torino. Per domenica, alle 16, in piazza Carignano, è stato organizzato il presidio 'Democrazie sotto attacco. Uniti in difesa della libertà', organizzato dal gruppo in consiglio comunale +Europa, Lista Civica per Torino, Radicali Italiani. L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Civico dal capogruppo Silvio Viale, insieme a Violet Kimiaee della comunità iraniana, Mila Polanska della comunità ucraina e dal rabbino comunità ebraica di Torino, Ariel Finzi. Presente anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto, che ha aderito alla manifestazione.

"Quello che mi ha colpito - ha spiegato Silvio Viale - è la scarsa solidarietà nonostante l'attacco di Hamas allo Stato d'Israele, forse anche perché a Torino c'è un'ampia comunità araba. Ed è quindi importante partecipare a questa iniziativa, anche perché stiamo vivendo in un clima di antisemitismo. Vedo durante le manifestazioni, anche quelle femministe, tante bandiere della Palestina, ma non d'Israele".

Viale lancia un appello al Partito Democratico, che fa parte della maggioranza in Sala Rossa: "Mi ha stupito l'assenza del Pd dopo l'aggressione di Hamas. Non ho visto neanche i Giovani Democratici, che spesso hanno aderito a nostre iniziative. Spero domenica di vederli in piazza Carignano con queste tre comunità".



