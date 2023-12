Ogr, partnership con Tba21-Academy per Re-Stor(y)ing Oceania

Le Ogr Torino hanno una nuova partnership con Tba2 - Academy per la mostra Re-Stor(y)ing Oceania, a cura dell'artista Taloi Havini, che verrà inaugurata negli spazi di Ocean Space a Venezia nella primavera del 2024, in concomitanza con la 60. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia.

Il progetto espositivo - commissionato da Tba21-Academy e Artspace, Sydney e prodotto in collaborazione con le Ogr Torino - comprende due nuove installazioni site-specific commissionate alle artiste indigene del Pacifico Latai Taumoepeau ed Elisapeta Hinemoa Heta e sarà visibile dal 23 marzo al 13 ottobre 2024.





