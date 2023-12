Manitto, 'per EpiCura fase difficile ma paghiamo gli stipendi'

"Negli ultimi mesi la situazione di EpiCura si è complicata. Oggi non sappiamo se questa avventura andrà avanti, è possibile che finisca, ma non dobbiamo un euro a nessuno. Non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo sempre pagato regolarmente gli stipendi di chi lavora con noi e continueremo a farlo". Lo spiega Gianluca Manitto, ceo e fondatore con Alessandro Ambrosio di EpiCura, startup nata come poliambulatorio digitale nel 2017 e premiata nel 2022 dall'incubatore I3P del Politecnico di Torino. Il chiarimento arriva dopo l'allarme lanciato dalla Fim Cisl che ha sollecitato l'intervento della Regione Piemonte.

Il progetto di EpiCura - servizi sanitari e socio-assistenziali, tele e video consulti e assistenza anziani di lungo periodo - ha raccolto nel tempo oltre 8 milioni di euro di finanziamenti e ancora oggi i clienti sono quasi 400. Nel 2021 Europ Assistance Italia, compagnia che fa capo al Gruppo Generali, ha stanziato 3 milioni di euro. "Oggi è il player con cui stiamo discutendo di più. Ci sono varie opzioni, ma è troppo presto per dire come finirà. Non abbiamo ancora chiara la direzione in cui andare", dice Manitto.

"I dipendenti nella fase di maggiore crescita - spiega - erano 60, tutti regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato, oggi sono solo 12. Siamo stati trasparenti, abbiamo spiegato con chiarezza le difficoltà e li abbiamo invitati a valutare altre opportunità. Non ci siamo sottratti a incontri con il sindacato, abbiamo ricevuto la richiesta solo pochi giorni fa. Il mondo delle start up è fatto così: crescono e provano a innovare, ma sono ad alto rischio. In questi anni comunque. è bene sottolinearlo, abbiamo pagato stipendi e versato qualche milione di contributi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA