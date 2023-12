Malattie rare, nel weekend 'I Cuori di cioccolato' Telethon

Nel weekend 16 e 17 dicembre anche nelle piazze del Piemonte tornano i 'Cuori di cioccolato', firmati dall'industria dolciaria Caffarel, per sostenere la ricerca scientifica Telethon sulle malattie genetiche rare Saranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e presso le edicole di Si.na.gi aderenti. L'elenco delle piazze si può cercare sul sito https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tut to-il-cuore. La donazione è di 15 euro. I 'Cuori di cioccolato' si trovano anche sullo shop online di Fondazione Telethon (shop.telethon.it).

La Fondazione Telethon, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare, dalla sua fondazione ha investito in ricerca 660,3 milioni di euro: finanziati 2.960 progetti, con 1.720 ricercatori coinvolti e 630 malattie studiate.



