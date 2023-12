'Holmes e il mistero di Lady Margaret', giallo comico in tour

Margherita Fumero torna a teatro con la commedia 'Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret', un giallo comico scritto da Valerio Di Piramo e Cristian Messina (anche regista). Con lei sul palco, il 15 dicembre, il 18 e il 19 gennaio, rispettivamente al Gobetti di San Mauro, al Teatro Bertola di Mondovì e al Teatro Serenissimo di Cambiano, ci sono Mauro Villata e Mario Bois accompagnati da otto altri attori in una commedia che coinvolge gli spettatori trasformando il teatro in una scena del crimine.

"Lady Margaret è uno dei personaggi più belli che abbia mai interpretato a Teatro", dice Margherita Fumero. La commedia si svolge nel grande salone di Old Artist, casa di accoglienza per artisti a riposo, nella campagna di Seven King, piccolo sobborgo di Londra isolato, in un piovoso settembre del 1899. Il famosissimo Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson sono stati chiamati da Miss Elizabeth Barret, direttrice dell'Istituto, per garantire la sicurezza e l'incolumità di Lady Margaret Flower, famosa e ricca attrice, invitata a trascorre qualche giorno nella struttura in vista di un trasferimento definitivo.

Lady Margaret porta sempre con sé una preziosissima collana di smeraldi tempestata di diamanti di inestimabile valore, avuta in dono da Sua Maestà la Regina Vittoria. Questo, insieme ad altri elementi, tra cui l'arrivo inaspettato nella casa del noto quanto incapace e presuntuoso Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo Aggiunto di Scotland Yard, trasforma il racconto in un giallo dal finale, ovviamente inaspettato.



