Giubileo, per 25° doppia iniziativa solidale per ricerca e sport

Nell'ambito delle iniziative per i suoi 25 anni di attività, l'impresa funebre Giubileo ha dedicato risorse al sostegno della ricerca e dello sport giovanile.

"Abbiamo deciso di celebrare la vita sostenendo la ricerca e lo sport con due iniziative distinte. - spiega Serena Scarafia, presidente del consiglio di amministrazione - Siamo onorati di aver offerto il nostro contributo partecipando, insieme ad altre autorevoli realtà piemontesi, a un percorso di raccolta fondi destinati a una borsa di studio per la ricerca d'eccellenza a favore della 'Fondazione Ricerca Molinette Ets', ente senza scopo di lucro nato nel 2001 al fine di incentivare la ricerca scientifica all'interno del Polo Ospedaliero-Universitario Città della Scienza e della Salute di Torino" Sul versante sportivo l'iniziativa è stata attuata con la storica società dilettantistica KL Pertusa. "con la quale - spiega Scarafia - abbiamo realizzato un percorso per consentire gratuitamente e indistintamente a tutti i più piccoli il libero accesso al gioco del pallone in funzione educativa. E ciò quale segno di attenzione e sostegno alla collettività in questo momento di crisi diffusa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA