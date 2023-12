Gare ed educazione, Cus Torino e Regione investono sullo sci

La Regione Piemonte investe sempre di più sullo sci giovanile. Oggi sono stati presentati al Cus Torino i 63/imi Campionati Nazionali Universitari Invernali Fis/Fisu "Open" in programma dal 15 al 17 gennaio 2024 a Bardonecchia.e il Pes, Progetto Educativo Sci 'Regione Piemonte' 2024.

"Ancora una volta - spiega una nota del Cus - la Regione e il Cus puntano su un progetto invernale a forte vocazione studentesca, sportiva e culturale. Il Pes attraverso le scuole coinvolge il mondo degli Sport Invernali e del Turismo Piemontese della Neve e verrà realizzato in 15 Stazioni Invernali del Piemonte con la formula Modulo '1 giornata'".

Le attività sono a carattere sportivo ed educativo. Le prime comprendono sci alpino, sci di fondo, snowboard, giochi sulla neve, pattinaggio, trekking con e senza racchette, escursioni, arrampicata sportiva. In tutte le attività gli studenti saranno seguiti da personale qualificato in modo da favorire apprendimento e sicurezza.

Fra le attività educative ci sono: scoperta delle montagne del Piemonte, conoscenza e studio del territorio, visita ai musei e ai parchi montani, orienteering, scoperta della flora e della fauna, ecologia, ambiente, la natura e la foresta parlante, tradizioni e cultura delle nostre valli, i prodotti tipici e artigianali, l'innevamento artificiale, sicurezza in pista e codice dello sciatore, gli incidenti in montagna e la ricerca in valanga, eventi naturali, meteorologia e nivologia, le valanghe, il soccorso alpino e il 118 con i suoi interventi.





