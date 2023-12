Flavescenza dorata, nell'Alessandrino +25% punti toccati

Le zone toccate dalla flavescenza dorata nella provincia di Alessandria hanno avuto un incremento del 25% nel 2023, rispetto all'anno precedente. E' il quadro emerso nell'incontro che si è tenuto oggi a cura del Comitato di coordinamento per la difesa fitosanitaria integrata delle colture della provincia di Alessandria, autore di uno studio finanziato dalla Camera di Commercio.

Il monitoraggio fa parte di un progetto pilota coordinato da Marco Castelli, condotto sin 204 vigneti coltivati con il metodo integrato (147) e biologico (57), in 85 comuni. I trattamenti obbligatori sono stati anticipati; in un caso è stato effettuato anche dopo la vendemmia. E i risultati sembrano buoni.

La fitopatia ha colpito numerose aree vitivinicole del Piemonte e ha fatto la sua comparsa alla fine degli anni '90.

Colpisce in modo univoco tutti i territori dell'Alessandrino, anche se in modo meno aggressivo del recente passato. Territori in cui si è manifestata fin dal 1998, cominciando dal Tortonese.

Per un'azione di contrasto efficace - come spiegato in un incontro alla Camera di Commercio, cui ha partecipato anche l'assessore regionale Marco Protopapa - "occorre coinvolgere amministrazioni locali, consorzi di tutela, cantine sociali, associazioni agricole: la sfida alla flavescenza si vince solo con un impegno collettivo".

L'attività di ricerca continuerà nel 2024.



