Alessandria, il 'Fantabruco' dipinto in carcere entra a scuola

Sette mesi di lavoro per le sei tavole dipinte nel Laboratorio Artiviamoci, all'interno del carcere San Michele di Alessandria, a comporre il lungo corpo del 'Fantabruco', creatura fantastica. Insieme a Pietro Sacchi, maestro della Bottega di Pittura, sono stati impegnati 5 detenuti. Già esposta in carcere, l'imponente opera (750x180 centimetri) è stata donata alla scuola Bovio-Cavour, diventandone parte integrante..

"Di fronte a queste sfumature immaginiamo bambine e bambini restare a bocca aperta. È per loro questa installazione e per la loro innocenza", spiegano gli autori.

Dall'assessore comunale Vittoria Oneto il grazie all'Ics Onlus "per il lavoro enorme che svolge costantemente" e al maestro Sacchi, ma anche alla dirigente scolastica Barbara Assunto "per aver accettato con entusiasmo questa idea".



