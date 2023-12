Al ristorante con la sua mula, denunciato dagli animalisti

C'è una denuncia per maltrattamento di animali dopo l'episodio avvenuto ai primi di novembre in un ristorante di Frinco, nell'Astigiano quando una mula, portata dal suo padrone all'interno di un ristorante, si è accasciata al suolo dopo essere scivolata sul pavimento. La scena era stata documentata da un cliente. In difficoltà e in preda all'agitazione, l'animale aveva creato scompiglio tra i commensali e aveva rotto alcuni arredi.

La diffusione del filmato sui social aveva suscitato accese polemiche nei confronti del proprietario, Silvano Degiovanni detto "Degio", un artigiano 59enne di San Damiano Macra (Cuneo) noto anche come youtuber. Nel suo canale "Degio e la mula" l'uomo documenta da anni le sue avventure insieme all'animale 'Pioggia', lo stesso che si vede nel filmato girato a Frinco.

Ora si è mossa contro di lui l'associazione animalista Stop Animal Crimes Italia, con una querela presentata alla Procura di Asti in cui si chiede anche il sequestro di Pioggia.

Alle polemiche social Degiovanni aveva replicato, sostenendo di non aver causato nessuna sofferenza alla sua mula e affermando che l'incidente aveva avuto origine per caso: sarebbe stata Pioggia a slegarsi e a seguirlo nel ristorante. Una versione contestata dagli animalisti che parlano invece di "un evento sponsorizzato già nei giorni precedenti".



