Ultimo, dopo Napoli sold out anche la prima data di Torino

A due giorni dal sold out della prima delle due date previste il prossimo giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove Ultimo si esibirà l'8 e il 9 giugno 2024, è stato reso noto oggi anche il tutto esaurito per la prima delle due date di Torino, che lo attendono il prossimo 15 e 16 giugno allo Stadio Olimpico.

Due traguardi che arrivano a pochi giorni dall'uscita del nuovo inedito del cantautore romano Niccolò Moriconi dal titolo 'Occhi lucidi', dal 1/o dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

"Siamo fatti tutti un po' così: occhi forti e cuori fragili", canta Ultimo , nella potente ballad 'Occhi lucidi', di cui firma testo e musica, uscita con un videoclip ufficiale, dove al suo fianco compare come guest d'eccellenza l'attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci della nota serie Mare Fuori, uno dei personaggi più amati dai più giovani e di successo.

Il cantante ha scelto di presentare la prima performance dai vivo e in esclusiva del brano 'Occhi lucidi', proprio a Napoli, al Foqus, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, per dimostrare ancora una volta la sua vicinanza agli "ultimi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA