Torna a Torino il 15 dicembre il Free Voices Gospel Choir

Torna a Torino nella stagione più magica dell'anno per la musica gospel il Tour di Natale 2023 del Free Voices Gospel Choir "Un dono di pace". Appuntamento il 15 dicembre, presso la parrocchia S. Giovanni Maria Vianney di Torino, con un concerto organizzato in collaborazione con la squadra di baseball dei Grizzlies di Torino i cui proventi saranno destinati al progetto CasaBase baseball 5, che coniuga sport e disabilità.

Alla pace e alla necessità di donare e donarsi a giuste cause è dedicato il Tour di Natale 2023 del Free Voices Gospel Choir. In programma un fitto calendario di concerti - in collaborazione con Associazione Cori Piemontesi e Feder Gospel Choir - che anche quest'anno ha portato il coro a sconfinare su varie regioni d'Italia, da Torino, Piemonte e Valle d'Aosta fino alla Toscana e al Lazio, passando da Torino, Beinasco, Moncalieri a Canale, Marene, Mondovì, Savigliano, Crescentino, Valtournanche, Varazze, Viterbo e Pontremoli.

Nei 26 anni di attività dell'Associazione Voci Libere, no-profit nata allo scopo di divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, sono stati 730 i concerti realizzati, con 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice e founder Laura Robuschi.



