Perseguita la vicina e viene arrestato

Un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere per atti persecutori. Innamorato della vicina di casa che conosceva da tempo, non corrisposto, secondo gli accertamenti l'aveva presa di mira, ripetutamente, fino all'epilogo che lo ha riportato dietro le sbarre. L'uomo era stato in carcere per altre vicende qualche anno fa.

Erano da poco passate le 18 dell'11 dicembre, quando la donna, spaventata, ha chiamato il 112. Davanti alla porta, a Pozzolo Formigaro (Alessandria), c'era l'uomo, che le aveva lasciato biglietti con offese e minacce e aveva anche una pistola. I carabinieri hanno poi trovato e sequestrato un'arma ad aria compressa nell'abitazione dell'uomo, così per lui è scattata la denuncia per molestie.

Dopo meno di due ore la donna ha contattato il 112, spiegando che l'uomo era nuovamente davanti a casa e suonava insistentemente al citofono, lasciando anche l'ennesimo biglietto. Pochi minuti più tardi la pattuglia, rimasta in zona dopo la segnalazione, lo ha individuato attaccato alla finestra, che batteva contro ripetutamente, inveendo contro la vicina barricata all'interno. è scattato quindi l'arresto. Portato in caserma, l'uomo ha colpito il vetro di un infisso, ferendosi alla testa, ed è stato portato in ospedale.

Molestie, atteggiamenti vessatori, danneggiamenti andavano avanti da maggio. Con un'escalation preoccupante di richieste d'attenzione non corrisposte - come spiegato dal maggiore Federico Smerieri, comandante della compagnia di Novi Ligure - passando dal "ti amo" al "te la faccio pagare".



