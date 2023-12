Legacoop Piemonte compie 50 anni, cresce il fatturato

Legacoop Piemonte spegne 50 candeline e guarda al futuro da solide basi economiche: con 457 imprese cooperative, un valore della produzione di 5,5 miliardi di euro, pari al 3,7% del Pil, 780mila soci e oltre 30mila addetti, l'associazione conferma la sua importanza per l'economia del territorio regionale. Nelle cooperative aderenti l'80% della forza lavoro è occupata a tempo indeterminato e il 70% è donna. Circa un piemontese su sei ha attivo almeno uno scambio mutualistico con una impresa associata a Legacoop. Lo ha ricordato il presidente Dimitri Buzio in un incontro al Museo del Risorgimento per celebrare i primi 50 anni di Legacoop Piemonte.

L'incertezza sull'andamento dei costi energetici e di quelli delle materie prime, la difficoltà di reperire personale qualificato, e un lieve peggioramento dell'indebitamento che riflette l'aumento dei tassi di interesse e un allungamento dei tempi medi di incasso dei crediti sono le principali difficoltà riscontrate dalle imprese. Nonostante questo una cooperativa su tre ha confermato in crescita per il 2024 i propri piani di investimento. E una su due si ritiene soddisfatta della liquidità disponibile. "I dati della nostra analisi annuale - spiega Buzio - dimostrano che nello scenario economico e sociale attuale le cooperative sono competitive, solide, che continuano a investire e a creare occupazione e sono in grado di stare sul mercato senza venire meno a quei principi di democrazia che più di un secolo e mezzo fa ispirarono la nascita delle prima cooperativa proprio a Torino. Ecco perché guardiamo al domani con entusiasmo e con voglia di essere partecipi delle sfide che interesseranno l'economia e la crescita sociale del nostro territorio".



