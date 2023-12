Il Museo del Cinema aperto a Natale, fino alle 22 il sabato

Il Museo Nazionale del Cinema sarà aperto il 25 dicembre dalle 14 alle 21. Sui maxischermi dell'Aula del Tempio avverrà la proiezione speciale di "Nightmare Before Christmas". Altre aperture straordinarie sono previste per il 26 dicembre fino alle 21 e il 31 dicembre dalle 9 alle 18. L'orario sarà prolungato tutti i sabati e il giorno dell'Epifania fino alle 22. Il 24 dicembre l'orario sarà dalle 9 alle 18, il 17 dicembre fino alle 20, il 2 gennaio dalle 9 alle 19.

Spopolano le Christmas baubles limited edition, acquistabili fino al 7 gennaio nel bookshop del Museo e il catalogo della mostra Il mondo di Tim Burton, venduto anche nelle librerie.

Piacciono molto anche le scatole di latta, le shopper e i magneti.

Per tutto il periodo natalizio è prevista una serie di eventi dedicati alla mostra. Dal 5 dicembre il Piano 0 accoglie un albero di Natale alto quattro metri, realizzato dalle Scuole Tecniche San Carlo in linea con l'estetica dei più celebri film di Tim Burton.

Il 14 dicembre alle 14:30 il regista e artista Stefano Bessoni presenta al Museo Nazionale del Cinema due pubblicazioni relative a Tim Burton, edite da Bakemono Lab e Museo Nazionale del Cinema: 'Tim, l'eterno fanciullo' di Burbank e 'Moondance.

Tim Burton, un alieno a Hollywood'. Il 16 e 17 dicembre, in occasione del Torino Xmas Comics a Lingotto Fiere, il direttore del Museo, Domenico De Gaetano e Bessoni, interverranno in un panel per presentare la mostra al Museo, il relativo catalogo e i volumi.



