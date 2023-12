Fim preoccupata per il futuro dei lavoratori di Epicura

La Fim Cisl è preoccupata per il futuro dei lavoratori di Epicuro, la startup che fornisce servizi di assistenza domiciliare. L'azienda, che nel 2022 è stata premiata come startup I3P dell'anno, ha raccolto oltre 8 milioni di euro di finanziamenti, ma oggi non naviga in buone acque e ha già dimezzato da 40 a 20 i dipendenti.

L'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha ricevuto una delegazione di lavoratori assistiti dalla Fim Cisl che ha chiesto un intervento per attivare un tavolo di confronto con Epicura finalizzato a comprendere la reale situazione aziendale ed evitare soluzioni traumatiche per l'occupazione residua.

Vito Bianchino della Fim Cisl si augura che questa azienda rispetti il ruolo istituzionale della Regione Piemonte e che "si palesi in un confronto con l'organizzazione sindacale". "Fare impresa non è solo avere una idea dalla quale provare a trarne profitto - osserva Bianchino - tra l'altro anche di immagine, nei momenti migliori, ma è poi assumersi le responsabilità di gestire con lungimiranza ed oculatezza quanto si è creato ed essere consapevoli del proprio ruolo sociale".



