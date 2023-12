Completato il restauro della chiesa di San Filippo Neri

La Fondazione Compagnia di San Paolo prosegue l'impegno a sostegno della conservazione del patrimonio religioso con la restituzione ai fedeli e alla comunità cittadina della Chiesa di San Filippo Neri, eccellenza architettonica progettata da Filippo Juvarra e collocata nella parte più antica della città. L'impegno finanziario è stato di oltre mezzo milione di euro.

La chiesa di San Filippo Neri fu costruita su un progetto tardo seicentesco molto ambizioso e decisamente fuori scala rispetto a tutti gli edifici religiosi realizzati sino ad allora in Torino. Nel 1715 tuttavia, la cupola maggiore, di dimensioni michelangiolesche, crollò improvvisamente. Fu allora che venne chiamato ad intervenire l'architetto della corte sabauda Filippo Juvarra, il quale, dopo aver elaborato numerose proposte, definì il progetto di una chiesa moderna ad aula unica, messo in opera a partire dal 1730. Della precedente chiesa ultimata da Michelangelo Garove, Juvarra e i padri Oratoriani preservarono il presbiterio con il suo imponente altare marmoreo voluto e patrocinato dal Principe di Carignano, che aveva anche fatto decorare l'intero spazio del presbiterio e la cappella principesca della famiglia Carignano. Il cantiere, articolato in più lotti per consentire la continuità dell'officiatura religiosa, durò quasi due secoli, rispettando comunque con grande rigore l'originario progetto juvarriano.

Il cantiere di restauro, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e recentemente conclusosi, ha operato all'interno del presbiterio, nodo critico della storia dell'edificio, mettendo in chiaro come l'intervento di Juvarra abbia uniformato le pareti del preesistente presbiterio in continuità con l'intero spazio dell'aula della chiesa da lui progettata.



