Carabinieri: gli auguri Di Stasio, orgoglioso di voi

Il comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta generale di brigata Antonio Di Stasio, ha fatto visita al comando provinciale di Torino e al suo comandante colonnello Roberto De Cinti, per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Di Stasio ha incontrato tutti gli ufficiali dell'Arma, una rappresentanza di comandanti di Stazione, brigadieri e carabinieri che operano sul territorio e i carabinieri in congedo dell'Associazione nazionale dei carabinieri e dei delegati sindacali.

Di Stasio ha elogiato i miliari per l'attività condotta, ribadendo la "necessità di perseverare nel tenere alta la guardia e soprattutto di concentrare le forze in questi periodi di festa a sostegno deicittadini". Un ringraziamento particolare è andato alle famiglie, che "sostengono in silenzio i loro cari in servizio nel loro continuo sacrificio".



