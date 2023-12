Al via Sottodiciotto Film Festival, apre Symple comme Sylvain

Al via la sera del 14 dicembre la 24/a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus, organizzato da Aiace Torino con la Città di Torino e con Iter Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. Il film d'inaugurazione è Simple comme Sylvain dell'attrice e regista canadese Monia Chokri, al cinema Massimo alle 20. Il cartellone presenta un totale di 281 film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 128 in proiezione per tutto il pubblico, 134 selezionati nel Concorso delle scuole (realizzati dalle scuole dell'infanzia e primarie, secondarie di I e II grado) e 19 nel programma riservato alle scuole. Diversi per genere e provenienza, i sette titoli in gara quest'anno dedicano una prevalente attenzione alle relazioni personali - passionali, amicali e parentali - e alla forza dei sentimenti che le governano.

Il festival, che si svolge a Torino fino al 18 dicembre, dà ampio spazio all'animazione con un programma che avrà il suo culmine nel pomeriggio di sabato con il lancio, in collaborazione con Rai Kids, della nuova serie tv di Grisù, il pupazzo mascotte del celebre draghetto alato. Gli appassionati di Zerocalcare potranno vedere le sue serie sul grande schermo (Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo).

Con Unito e Polito la notte dei corti lunedì dalle 21 al Massimo: in un contest che evoca gli scontri tra Oxford e Cambridge, gli atenei torinesi si sfideranno a colpi di film brevi realizzati nell'ultimo biennio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA