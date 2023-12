Al Lingotto Fiere Horeca, evento dell'industria dell'ospitalità

Dal 17 al 19 marzo 2024 il Lingotto Fiere di Torino (Padiglione 3) ospita Horeca Expoforum, l'unico evento internazionale del Nord-Ovest dedicato ai professionisti dell'industria dell'ospitalità, che include alberghi, ristoranti, caffè, bar, servizi di catering.

Un nuovo format che offre anche la possibilità di conoscere nuovi partner, fornitori e clienti attraverso incontri B2B.

Circa 100 espositori hanno già confermato la presenza: tra questi Barilla for professionals, Lauretana, Bonduelle, Orogel, Molino Bongiovanni, Electrolux, Lainox, Costadoro, Marchetti, Délifrance Ekaf, Cioccolato Gobino, Galup, Ziccat. Presenti anche associazioni, come Conpait (pasticceri d'Italia), Apci (professionisti cuochi italian), Specialty Coffe Association.

"In attesa di conoscere le soluzioni finanziarie concrete previste dal piano di sviluppo del settore fieristico che Regione, Città e Camera di commercio di Torino stanno perfezionando - spiega Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia - proseguiamo il nostro impegno nel posizionare Torino e il Piemonte come interpreti di grandi appuntamenti fieristici legati alle filiere produttive del territorio. Horeca Expoforum ne è testimonianza tangibile. Forti della nostra esperienza in manifestazioni come Sirha Lione e competizioni come Bocuse d'Or, faremo convergere a Torino i protagonisti nazionali e stranieri dii una filiera che costituisce un importante motore economico e sociale".

Su un'area espositiva di 13.000 mq, Horeca Expoforum sarà l'occasione per conoscere centinaia di aziende e produttori.

Dolce, salato, mixology, birra, caffè, arredamento e retail, macchinari e attrezzature, soluzioni digitali ed editoria, start-up ed eccellenze locali: sono le 10 principali aree merceologiche che animeranno il salone. L'evento offre anche incontri con chef, opinion leader, marketer e aziende: talk, workshop, showcooking e masterclass.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA