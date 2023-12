Accordo su Gcap dà slancio alla Città dell'aerospazio di Torino

L'accordo sul Global Combat Air Programme (Gcap), il progetto ideato per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro - firmato oggi a Tokyo - rappresenta per Torino un futuro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e opportunità industriali e dà slancio alla Città dell'Aerospazio di cui è stata di recente posta la prima pietra.

Leonardo, partner italiano del Gcap, ha infatti già iniziato a lavorare sul programma nei suoi laboratori di Torino sulle tecnologie abilitanti che garantiranno lo sviluppo del futuro sistema da combattimento. Fondamentale - hanno detto i rappresentanti di Leonardo in occasione della Defence Plenary Conference, riunita nell'ambito degli Aerospace and Defense Meeting nel capoluogo piemontese - il ruolo dei tecnici e degli ingegneri del gruppo che, a Torino e Caselle, sono da tempo a lavoro sullo sviluppo delle tecnologie di frontiera che caratterizzeranno i progetti Gcap e Eurodrone. Si tratta di programmi che garantiranno lo sviluppo di tecnologie chiave e di processi produttivi all'avanguardia, sostenendo la filiera piemontese.

Il programma per la costruzione del caccia di sesta generazione è promosso da Roma, Londra e Tokyo. Come ha sottolineato il ministero della Diesa, "piccole e medie imprese, start up, università e centri di ricerca potranno cooperare, assieme alle aziende leader del settore, per costituire un network di competenze in grado di produrre tecnologie innovative".



