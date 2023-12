A Sottodiciotto Film Festival la web serie '10 per Luis'

E' stata presentata con grande successo al Sottodiciotto Film Festival & Campus di Torino, "10 per Luis", creata dagli studenti della scuola media della Magliana, quartiere periferico di Roma. Dieci storie di ragazze e ragazzi alle prese con le gioie e i piccoli drammi della crescita, ispirati dai video di Luis Sal, creator tra i più amati dagli adolescenti (oltre 2 milioni di follower) che ha attraversato la linea d'ombra raccontandosi con creatività e ironia. Ad accompagnare la serie una delegazione di studenti dell'Istituto Magarotto di Roma che insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Istituto Sandro Onofri di Roma sono stati i protagonisti del progetto, lavorando davanti e dietro la macchina da presa. La web serie fa parte del progetto di laboratori di cinema, scrittura creativa e lettura, rivolto a studenti e insegnanti di scuola secondaria di I grado.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso da MiC e MiM. I ragazzi delle scuole medie, affascinati dalle storie e dalla creatività̀ di Luis Sal, hanno deciso di mettere in luce le esperienze e le vicende della propria realtà̀ quotidiana attraverso una web serie unica nel suo genere, riscoprendo luoghi e personaggi di un quartiere difficile ma pieno di fascino.



