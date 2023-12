'Supermarket della droga' Novara,con blitz carabinieri 3 arresti

Nuovo intervento dei carabinieri nell'ex area 'Novara Filati', in via Visconti nel quartiere di S. Agabio a Novara, da anni luogo divenuto un 'supermarket della droga'. L'operazione ha portato a tre arresti in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestrate dosi di hashish, bilancini di precisione e 750 euro in contanti, I tre arrestati hanno età compresa tra i 35 e i 45 anni.

Denunciate 14 persone per occupazione abusiva e violazione alle norne in materia di immigrazione. In tutto controllate 60 persone e 30 veicoli, in collaborazione con la Polizia locale.

L'intervento dei militari dell'Arma, dalla 'piazza di spaccio' vicino alla stazione ferroviaria, si è esteso a tutto il quartiere con controlli negli esercizi commerciali. Sono state comminate multe per oltre 35mila euro complessivi ed è stata disposta la chiusura di una macelleria etnica per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA